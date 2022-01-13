تشريح جثمان «عروس الهرم المختنقة» لبيان سبب الوفاة

قررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة الشتريحية لجثمان عروس الهرم التي لقيت مصرعها اختناقا داخل حمام شقتها بعد ساعات من حفل زفافها، لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة العروس لسماع أقوالها حول الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من مستشفي «أم المصريين» بوصول فتاه جثة هامدة بادعاء استنشاق غاز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفاه تدعي هاجر عصام 27 سنه ، وكشفت التحريات بأنها كانت تحتفل قبل ساعات بزفافها، وعقب الانتهاء منه ذهبت بصحبه عريسها لشقة الزوجية، وأضافت التحريات أنه بعد ساعات دخلت العروس الحمام، وبعد فترة طرق العريس الباب لكن دون إستجابه منها، فكسر باب الحمام ليجدها ملقاة علي أرضية الحمام، وتم نقلها للمستشفي لاسعافها، لكنها كانت قد فارقت الحياه.

تحريات الواقعة

ورجحت التحريات المبدئية بأن سبب الوفاه تسرب الغاز اثناء استحمام العروس المتوفاه ، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن

مصرع 3 من أسرة واحدة بالساحل

وفي سياق آخر تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور علي جثث 3 أشخاص من أسرة واحده وهم الأب والأم وابنتهما داخل منزلهم بمنطقة الساحل في شبرا، وبالإنتقال تبين ان سبب الوفاه الإختناق بسبب استنشاق الغاز، وتم نقل الجثث الي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وصرحت بالدفن.