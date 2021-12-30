وفاة عروسين اختناقا بالغاز داخل حمام شقتهما في الفيوم

صدمة كبرى أصابت أسرتي عروسين بقرية علي صالح التابعة للوحدة المحلية ببني صالح بنطاق مركز الفيوم، بعد العثور على جثتي عروسين متزوجين حديثاً متوفين داخل حمام شقتهما اختناقاً بالغاز، في مشهد صادم لأسرتهما اللذين كانا ذاهبين لتقديم التهنئة لهما.

وتفاجأ الأسرتان بهما جثتين هامدين، ليتقبلان العزاء فيهما بدلاً من استقبال التهاني والمباركات، فيما جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة التي صرحت بتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما في مقابر أسرتهما.

بلاغ بوفاة عروسين اختناقاً بالغاز

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد تلقيهم بلاغاً من أهالي عروسين بالفيوم، بمصرع عروسين اختناقاً بالغاز داخل شقتهما.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة إلى مكان البلاغ، وتبين أنّ العروسين اختفيا ولم يردا على اتصالات أسرتيهما للاطمئنان عليهما، مما تسبب في شعور أسرتهما بالخوف عليهما، فاتجها إلى شقتهما وطرقا الباب كثيراً دون رد، فكسرا باب الشقة ودخلا ليتفاجآ بهما جثتين هامدتين في حمام شقتهما في منظر مؤسف صدم أسرتيهما، فأبلغا الشرطة على الفور التي حضرت وعاينت الجثتين.

نقل الجثتين لمشرحة الفيوم العام

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة الذي كشف أنّ الوفاة اختناقاً بسبب كثافة البخار، جراء السخان الغاز.

التصريح بدفن الجثتين وصدمة أسرهما

وصرحت الجهات المختصة بتسليم الجثامين إلى ذويهما لدفنهما في مقابر أسرهما، وسط حالة من الحزن والصدمة التي سيطرت على أسرتي العروسين، قائلين إنّهما خلعا ملابس الزفاف وارتديا الكفن ولم يهنئا بزواجهما، وأنّه تم العزاء فيهما بدلاَ من المباركة لهما.