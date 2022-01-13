كلمات أغنية بهاء سلطان أنا غلطان بعد طرحها على يوتيوب.. ألبوم «سيجارة»

يبحث قطاع كبير من الجمهور، عن كلمات أغنية بهاء سلطان أنا غلطان، ضمن ألبوم سيجارة، والتي طرحها قبل قليل، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية بهاء سلطان أنا غلطان، ضمن ألبوم سيجارة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق حسيب، وجيتار عمرو طنطاوي ومصطفى أصلان.

كلمات أغنية بهاء سلطان أنا غلطان

وتقول كلمات أغنية بهاء سلطان أنا غلطان:

وأنا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك

عشان كدة يعني بقيت ما أنفعشِ

ومن نظرك نزلت مابقيتش لايق ليك

وكان مفروض ما أحبكشِ

ولو حبيت ما أبينشِ

ودلوقتي خلاص همشي أنا وقلبي اللي دايب فيك

وليه طيب عشان طيب

عشان يعني اللي في قلبي على لساني

بتكسرني وتخسرني

بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني

مفيش أسباب

أنا اللي اختارت من الأول أعيش في عذاب

ألومك ليه وأقولك إيه

ما أنا اللي جريت ورا وهم وطلع كداب

تعبت كتير وبتألم

يا رب أفوق وأتعلم

ومن بكرة أنا وانت هنتقابل ولا الأغراب.

صلح بهاء سلطان ونصر محروس

وكان الفنان بهاء سلطان، قد تصالح مع المنتج نصر محروس، مطلع العام الميلادي الجاري، وذلك بعد سنوات طويلة من الخلافات، ما أسهم في إزاحة الستار عن ألبوم سيجارة، وطرح أغنية منه كل أسبوع تقريبًا.

وعلمت «الوطن»، في وقت سابق، عن تعاقد «سلطان» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لتقديم أغان جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء مشكلته مع المنتج نصر محروس، حيث انتهى من تسجيل نحو 3 أغاني، بينهما أغنيتين من كلمات المستشار تركي آل الشيخ.