بهاء سلطان يطرح أغنية «ده حب ولا» من ألبوم «سيجارة» (اليوم)

يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «ده حب ولا» اليوم، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي يتعاون فيها مع المنتج نصر محروس.

أغنية ده حب ولا من ألبوم سيجارة

أغنية «ده حب ولا» هي الأغنية الرابعة من ألبوم «سيجارة» للفنان بهاء سلطان، وهي من كلمات نصر محروس، وألحان عزيز الشافعي، توزيع: جيزو تسجيل، ميكس، ماستر هاني محروس.

التصالح بين بهاء سلطان ونصر محروس

ويعد ألبوم «سيجارة» هو عودة التعاون مرة أخرى بين بهاء سلطان ونصر محروس بعد الخلافات التي نشبت بينهما الأعوام الماضية، حيث تولت الفنانة إسعاد يونس مبادرة الصلح بينهما، من خلال برنامجها «صاحبة السعادة» وهذا ما حدث بالفعل خلال حلقات الاحتفال بالعام الجديد أثناء وجودهما معها، كما قام المنتج نصر محروس بالتوقيع على براءة ذمة إلى سلطان، والتي أعادت حقه في التعامل مع أي شركة وطرح أي أغنية بأي وقت يريده.

بهاء سلطان يطرح 3 أغنيات جديدة

وبالتزامن مع عرض حلقة صاحبة السعادة، طرح نصر محروس 3 أغنيات جديدة من ألبوم «سيجارة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي أغنيات: «تعالى أدلعك»، «ليالي طويلة»، «عاملين الصح».

تعالى أدلعك لبهاء سلطان تقترب من 8 ملايين مشاهدة

وحققت أغنية «تعالى أدلعك» نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، كما اقتربت من تحقيق 8 ملايين مشاهدة خلال 10 أياما من طرحها، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

كما حصدت أغنية «عاملين الصح» مليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات نصر محروس، وألحان محمد يحيى، بينما اقتربت أغنية «ليالي الصح» من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وهي من كلمات نصر محروس، ألحان عزيز الشافعي.