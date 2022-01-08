«ده حب ولا».. تعرف على تفاصيل الأغنيات المتبقية من ألبوم بهاء سلطان

يستعد الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس لطرح رابع أغنيات ألبومهما الجديد «سيجارة» غدا، وهي بعنوان «ده حب ولا»، لكي يختتم بهاء مسيرته الطويلة مع نصر محروس بهذا الألبوم.

بهاء سلطان يطرح رابع أغنياته مع عزيز الشافعي

الأغنية الجديدة بعنوان «ده حب ولا» من كلمات نصر محروس وألحان عزيز الشافعي، وعلمت «الوطن» أن الأغنية الجديدة ستكون رومانسية، ونشر نصر محروس بوستر «ده حب ولا»، من ألبوم بهاء سلطان الجديد عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصير إنستجرام قائلا: غدًا الأحد الأغنية الرابعة من ألبوم سيجارة، ده حب ولا للنجم بهاء سلطان من فري ميوزيك، نصر محروس، وهيّ من كلماتي ومن ألحان عزيز الشافعي، توزيع جيزو، تسجيل ميكس، ماستر هاني محروس، ستوديو إم ساوند1.

بهاء سلطان يختتم أغنياته في 27 يناير

وعلمت «الوطن» أن مواعيد الأغنيات الأخرى المتبقية من الألبوم ستطرح كالتالي «مالك» في 11 يناير، وأغنية «أنا غلطان» في 13 يناير، «مين اتعلم ببلاش» في 18 يناير، «يومين حلوين» في 20 يناير، «كدابة» في 23 يناير، و«سماح سماح» في 25 يناير، والختام سيكون مع أغنية «سيجارة» في 27 يناير.

يذكر أن بهاء سلطان طرح 3 أغانٍ من ألبومه الجديد الذي يحمل اسم سيجارة، بالتعاون مع المنتج نصر محروس، وهيّ ليالٍ طويلة، عاملين الصح، تعالى أدلعك.

كان بهاء سلطان قد حل أزمته مع المنتج نصر محروس خلال الأيام الماضية، بعد أن ظهر الثنائي في حلقة تليفزيونية مع الإعلامية إسعاد يونس وتم خلالها توقيع حل إبراء ذمة مالية من قبل المنتج نصر محروس وإعطاء كل الحقوق المادية لبهاء سلطان.

وجدير بالذكر أن بهاء سلطان لديه أكثر من أغنية جديدة وقع عليها مع إحدى الشركات العربية من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.