عبدالباسط حمودة: «زوجتي أصيلة.. قعدت معايا 6 شهور نشرب شاي بعيش ناشف»

تحدث الفنان الكبير عبدالباسط حمودة لأول مرة باستفاضة عن زوجته، خلال سهرته مع «الوطن»، احتفالاً برأس السنة الجديدة لعام 2022، وتحدث عن مشوار حياتهما معًا.

عبدالباسط حمودة: أنا ومراتي عشنا على الحصيرة

وأضاف عبدالباسط حمودة لـ«الوطن»، قائلاً «مراتي ربنا يخليها لي ومايحرمنيش منها ويجعل يومي قبل يومها، دي اللي كلت معايا الملح والفول ونامت معايا على الحصيرة، شافت الغلب كله».

«حمودة»: زوجتي رفضت تطلب فلوس من أبيها رغم أنه مقاول كبير

وأضاف «أنا قعدت 6 شهور أشرب شاي بعيش ناشف، وهي تقول لي اصبر بكرة ربنا هيكرمنا، وأبوها مقاول كبير، ماكانتش تقول هات جنيه، وهي بتعرف تدبر أمورها، وكل اللي أنا فيه ده من رضا الله ورضاها عليّا».

عبدالباسط حمودة: كل اللى أنا فيه من رضا ربنا وزوجتي عليّ

كما كشف حمودة عن الأيام الأولى في مشواره الفني، قائلاً «أنا من عائلة فنية، فعائلة حمودة معروفة من قديم الزمن بالغناء والطرب الأصيل، وأنا باغني منذ ما يقرب من 45 عاما حتى الآن، وأحاول دوما تقديم الفن الهادف والجيد للمستمعين».

عبدالباسط حمودة يشدو بأغنية جديدة فى «الفرح فرحنا»

يذكر أن الفنان عبدالباسط حمودة كان انتهى من تسجيل أغنية في مسلسل «الفرح فرحنا»، والمقرر أن يطرح مع بداية العام الجديد، ويضم المسلسل نخبة من نجوم الكوميديا أبرزهم أوس أوس وميرنا جميل وويزو ومحمد ثروت وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول ومن إخراج معتز التوني وتأليف حسين مصطفى محرم.