أوامر ملكية سعودية بتعيينات وإعفاءات شملت مناصب مهمة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، مجموعة من الأوامر الملكية تشمل تعيينات وإقالات طالت بعض المناصب المهمة في مراكز الدولة.

إعفاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى من منصبه

وتضمن قرار الملك سلمان إعفاء محمد بن فيصل أبو ساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيين عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة الأنباء السعودية.

وأمر ملك المملكة العربية السعودية بتعيين محمد بن فيصل أبو ساق مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وأحمد بن عبد العزيز قطان، مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

عبد الله بن فهد نائبا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير

وقرر الملك سلمان بن عبد العزيز تعيين منير بن محمود الدسوقي رئيسا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير، وصالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، وعبدالله بن فهد العويس نائبا لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

وشملت التعيينات كذلك، تعيين المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.