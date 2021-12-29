أبرز محاور خطاب الملك سلمان أمام الشورى.. سياسة ومواقف المملكة إقليميا

يلقي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال ساعات، الخطاب السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، حسب ما ذكره الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، في تصريحات صحفية، موضحًا أنَّه من المقرر أنَّ يتناول خطاب الملك سلمان سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.

سياسة السعودية الداخلية والخارجية أبرز ما سيتناوله اللقاء

وأوضح رئيس مجلس الشورى السعودي، أنَّ الخطاب الملكي السنوي يتطلع إليه المجلس مع الشعب السعودي بأهمية بالغة، خاصة أنَّ ذلك يأتي في ظل تحولات وتطورات تنموية واقعية وملموسة تشهدها المملكة انطلاقاً من رؤيتها الطموحة 2030 التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، كما يتزامن مع ما تقوم به المملكة على المستوى الدولي من دور رائد وجهود يشهد لها الجميع على الدفع نحو السلام والتعايش، وحماية البشرية من تبعات جائحة كورونا.

المملكة أكثر الدول تعافيًا على الصعيد الاقتصادي من جائحة كورونا

وأشار آل الشيخ، إلى أنَّه بالنسبة للصعيد الاقتصادي، فإن المملكة تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة كان آخرها ما بينه إعلان الميزانية العامة للدولة لعام 2022، التي شهدت فائضًا يقدر بـ90 مليار ريال، نتيجة للسياسات المالية والاقتصادية الفاعلة التي أسهمت في تعزيز التعافي الاقتصادي ومعالجة تداعيات جائحة كورونا، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مبينة ما حققته المملكة من مراتب متقدمة ضمن دول مجموعة العشرين حيث صنفت وفق المؤشرات العالمية أكثر الدول تعافياً في أعقاب الجائحة

وفى السياق ذاته، ذكرت الدكتورة حنان عبدالرحيم الأحمدي مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح نقلته عنها وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنَّ خطاب الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، حدث يترقبه الجميع لتحديد توجهات الدولة وأولوياتها خلال المرحلة الراهنة وتطلعاتها وأهدافها المستقبلية، مؤكّدة أنَّ هذه الرؤى تمثل إطارًا عامًا يسترشد به المجلس في ممارسة أدواره واختصاصاته الرقابية والتشريعية والبرلمانية.