خالد منتصر: «الفياجرا» تقلل الإصابة بالزهايمر بنسبة 69%

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر السياسي، إن الاسم الصحيح لمرض الزهايمر ليس «زهايمر» أو «زايمر»، بل هو «ألزهايمر»، فالبعض كان يعتقد بأن الـ «ألف واللام» المقدمين على الزهامير هما «ألف ولام المعرفة» وهذا غير صحيح، فهما من صُلب المرض، موضحًا أن هناك دراسة كشفت أن الفياجرا قد تساهم في علاج مرضى الزهايمر وتقلل الإصابة به بنسبة 69%، متابعا: «ديما بنركز على مسألة الصرامة العلمية والوسواس العلمي، الدراسة دي بقالها 6 سنوات متابعة لـ 1600 دواء وافقت عليهم هيئة الدواء الأمريكية، فهناك 1600 دواء مرخص بالفعل عكفت الدراسة على البحث عن فوائد أخرى لهم»، وكان من بينهم الفياجرا، الذي تم إنتاجه واكتشافه منذ 23 سنة.

فوائد عديدة لـ «فياجرا»

وأضاف «منتصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع خيري رمضان، وكريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس»، أنه خلال إجراء أبحاث عن دواء الفياجرا وجدوا له فوائد عديدة، فكان تصنيعه بالأساس من أجل علاج ضعف عضلة القلب، متابعا: «اكتشافه مكانش لعلاج الضعف الجنسي أساسًا، وبالصدفة لقوا أنه يؤثر على الضعف الجنسي، فاستخدم لمرضى الضعف الجنسي، ولا يزال يستخدم في هذا الأمر، فالأبحاث اللي أجريت لم تكن على الفياجرا فقط، بل تمت على 1600 دواء».

56 ألف دولار سعر دواء الزهايمر في السنة

وأشار الكاتب والمفكر السياسي، إلى أن الطبيب رئيس فريق البحث كان حريصا جدًا وهو يتحدث، قائلا: «يا جماعة احنا لسه معملناش توصيات، هل هو وقائي ولا لأ؟، مقدرش أقول، هل نقدر نستخدمه دلوقتي؟، لأ، لابد من انتظار التجارب السريرية».

وأضاف أن مرض الزهايمر يعتمد على ترسب 2 بروتين ما بين الخلايا العصبية وواحد داخل الخلايا العصبية، ووجدت الدراسة أن الفياجرا تعمل على الاثنين، لافتا إلى أن الدواء الوحيد الذي وافقت هيئة الدواء الأمريكية عليه لعلاج الزهايمر، هو دواء أمريكي سعره 56 ألف دولار في السنة، وهو عبارة عن حقنة شهرية.