بمشاركة الناشرين المصريين.. تفاصيل افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب

بمشاركة الناشرين المصريين، تحت رعاية الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد قطر، افتتح الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معرض الدوحة الدولي للكتاب، في دورته الحادية والثلاثين، الخميس، معرض الدوحة الدولي للكتاب، في دورته الحادية واالثلاثين، التي تستمر في الفترة من 13 إلى 22 يناير الجاري.

تفاصيل معرض الدوحة الدولي للكتاب

وتنطلق فعاليات الدورة الحالية تحت شعار «العلم نور»، وأعلنت الجهة المنظمة، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومن أبرزها الدخول من خلال التسجيل المسبق عبر الرابط الالكتروني، اقتصار زيارة المعرض على المطعمين أو المتعافين من كورونا بمدة لا تزيد عن 12 شهرا بما فيهم الأطفال من 123 سنة وما فوق، الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، تغلق الأبواب عندما تصل عدد الزوار إلى 2000 زائر (30% من سعة القاعات).

ويقام المعرض تحت إشراف وزارة الثقافة، وتنظيم مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، التابع للوزارة، وتعود مصر بعد طول غياب للمشاركة في معرض الدوحة حيث يشارك في المعرض عدد النشر المصرية من بينها الدار المصرية اللبنانية، ودارالعين ومنشورت ديوان، ومنشورات أيبيدي وللنشر ودار خطوط للنشر والتوزيع.

وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن معرض الدوحة الدولي للكتاب أحد المعارض المهمة في منطقة الخليج، والنشر المصري يعود للمشاركة في المعرض بعد سنوات من غياب، مشيرا إلى دور النشر ترحب بالمشاركة في المعارض الدولية باعتبارها أسواق إضافية لتسويق الكتاب ونشر الوعي و الثقافة.

وتحل الولايات المتحدة الأمريكية ضيف الشرف المعرض في دورته الحالية، ويعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب من أقدم معارض الكتب الدولية التي تقام في المنطقة ويحظى بسمعة طيبة نظراً للإقبال الكبير من الدول الخليجية والعربية والأجنبية للمشاركة فيه. حتى وصل دور النشر المشاركة في دورته الأخيرة (الثلاثين) إلى 335 دار نشر من 31 دولة عربية وأجنبية.