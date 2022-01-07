اتحاد الناشرين يستعد للمشاركة بـ«الدوحة للكتاب» قبل معرض القاهرة

تزامنا مع الاستعداد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يستعد اتحاد الناشرين المصريين، للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي ينطلق 13 يناير الجاري، وفي هذا الصدد أعلن الاتحاد برئاسة سعيد عبده، الاتفاق مع أحد المعامل، لإجراء مسحة كورونا بسعر 550 جنيها شامل QR لتحليل الأجسام المضادة لفيروس كرونا المستجد، وتسليم النتائج خلال 6 ساعات من سحب العينة.

وقال سعيد عبده في تصريحات لـ«الوطن» إن معرض الدوحة الدولي للكتاب، أحد المعارض المهمة في منطقة الخليج، ومصر تعود للمشاركة في المعرض بعد سنوات من غياب الناشرين المصريين، مشيرا إلى أن الناشر المصري يرحب بالمشاركة في المعارض الدولية باعتبارها أسواق إضافية لتسويق الكتاب ونشر الوعي و الثقافة.

«العلم نور» شعار معرض الدوحة للكتاب هذا العام

ومعرض الدوحة الدولي للكتاب يقام تحت إشراف وزارة الثقافة القطرية، وتنظيم مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، وتحمل الدورة الدورة الحادية والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، «العلم نور»، ويقام خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير الجاري.

أبرز المعلومات عن معرض الدوحة للكتاب

كانت الانطلاقة الأولى للمعرض عام 1972 تحت إشراف دار الكتب القطرية، وكان يقام كل عامين، ومنذ عام 2002 أصبح يقام كل عام. واكتسب المعرض الصبغة الدولية بعد نجاحه في استقطاب أكبر وأهم دور النشر في العالم حيث بلغ عددها في أول معرض 20 داراً للنشر، حتى وصلت دور النشر المشاركة في دورته الأخيرة (الثلاثين) إلى 335 دار نشر مثلت 31 دولة عربية وأجنبية، منها دول شاركت لأول مرة مثل بلجيكا وأستراليا.

ومنذ عام 2010 يختار معرض الدوحة الدولي للكتاب، إحدى الدول لتحل ضيف شرف، وكانت البداية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تركيا، ايران، اليابان، والبرازيل وألمانيا، ثم فرنسا، فيما ستحل الولايات المتحدة الأمريكية ضيف الشرف المعرض في دورته الحادية والثلاثين.