اتحاد الناشرين المصريين يعلن قائمة المرشحين لانتخابات التجديد النصفي

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، انعقاد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفي في مجلس الإدارة، موضحًا شروط التقدم للترشح، وطريقة ذلك.

كما أعلن أسماء 15 ناشرًا مرشحًا لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين 2022، مبينًا أنَّه سيجرى انتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

أسماء الناشرين المرشحين لانتخابات اتحاد الناشرين

وجاءت أسماء المرشحين كما يلي:

- أحمد عبدالمنعم سيد أحمد دار حورس الدولية.

- أحمد محمد أحمد إبراهيم دار نهضة مصر للنشر.

- أحمد محمد المقدم، الشركة العربية الحديثة.

- أسامة أحمد أبو اليزيد دار الكتب القومية.

- تامر يسري إبراهيم أبو عميرة دار مملكة السعادة.

- حسام حامد السيد عبدالمطلب دار المستقبل.

رضا محمد عوض فودة دار رؤية للنشر.

سعيد عبده مصطفى حسانين دار المعارف.

- سلطان حسين وهبة حسن مكتبة وهبة.

- محمد إبراهيم العبسي دار العلم والإيمان.

- محمد عبدالمنعم محمد أحمد، دار سما للنشر.

- لمياء السعيد عبدالسلام محمود دار السعيد.

- مروان سيد عبده شافعي دار تطوير لتنمية المهارات.

- ممدوح علي أحمد دار الحرم للنشر.

- وليد محمد أحمد مصطفى دار وليد للنشر.

موعد انتخابات اتحاد الناشرين المصريين

وأعلن اتحاد الناشرين المصريين، حسب بيان صحفي، أنَّه قرر إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 في تمام الساعة 11.00 صباحًا بمقر الاتحاد بالدقي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيؤجل الاجتماع أسبوعًا ليعقد في 3 فبراير 2022، بقاعة المنارة بمركز مصر للمعارض الساعة الحادية صباحًا.

تفاصيل الجمعية العمومية

وإضافة إلى إجراء الانتخابات سيقدم خلال الجمعية العمومية تقرير مجلس إدارة اتحاد الناشرين عن نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أنَّ يجرى عرض الميزانية والحساب الختامي عن عام 2020، ومناقشة مقترحات أعضاء الاتحاد وفقا لنص 16 من القانون.

وفي إطار الاستعدادات لمعرض الكتاب 2022، أعلن اتحاد الناشرين المصريين الاتفاق الاتحاد مع الشركة القومية للتوزيع لنقل طرود كتب الناشرين إلى المعرض الكتاب.