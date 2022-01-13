وزير الرياضة: الرئيس اكتشف طاقة الشباب تجاه الوطن.. ومصر دولة مسالمة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكتشف طاقة الشباب تجاه الوطن، لأن هذه الطاقة «كانت خرجت في حتة تانية خالص قبل 2011»، موضحًا أن الرئيس أكد أن الجمهورية الجديدة هي دولة الحلم والأمل، والعلم والعمل، وأن مصر دولة مسالمة وليست مستسلمة، وجميعها صفات خارجة من القلب ولكن لها فكر.

استعادة الثقة بين الشباب

وأضاف «صبحي»، في لقاء مع برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، مساء الخميس، أنه كانت هناك فجوة كبيرة بين أحلام الشباب وبين بلدهم، وبين الثقة في مستقبل كل شاب وطموحه، وهذه الفجوة استمرت سنوات، والتطورات التكنولوجية ساهمت في تكوين قدرات الشباب بفكر آخر، فحدث ما حدث في 2011.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن القيادة السياسية كان لها دور كبير جدًا في سد هذه الفجوة، والرئيس نفسه يكون موجود مع الشباب، وهناك الكثير من المنتجات الخاصة بالشباب مثل الأكاديمية الوطنية للتطوير، والبرنامج الرئاسي، ومنتديات الشباب، وأصبح الشباب يعرفون جيدًا أنهم سيدرسون ويعملون بما يدرسونه، إضافة إلى التمكين والعمل في البلد.

حدث ونموذج كبير

وشدد على أن منتدى شباب العالم أصبح أيقونة وهو حدث كبير ونموذج يحتذى به، والفكرة والصناعة والتنفيذ كلها مصرية، ويعبر عن شكل الدولة في تطويرها واستخدام التكنولوجيا، وأحدث شيء في التنظيمات، وهو لا يقل عن الأحداث العالمية الكبيرة إن لم يكن أفضل، خاصة في التنظيم لنحو ثلاثة آلاف شاب، واختيار الموضوعات في المنتدى كان بمنتدى الحكمة، وذكية، ومنها الحديث عن حالة العالم بعد جائحة فيروس كورونا.