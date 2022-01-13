لقطات مميزة في حفل ختام منتدى شباب العالم: عرض مظلات وظهور إيمان الحصري

شهد الحفل الختامي للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشاهد واللقطات التي تدل على الفرحة والابتهاج والتنوع والاختلاف، وهي المبادئ التي أكدها الرئيس خلال مشاركاته في فعاليات المنتدى.

شرم الشيخ تجمع أعلام الدول

ظهرت خلال حفل الختام العديد من الأعلام التي رفعها المشاركون في المنتدى، مثل أعلام تركيا والمغرب، والجزائر، وليبيا ومصر وغيرها من الأعلام التي حملها الشباب الذين حضروا من هذه البلاد.

عرض بالمظلات

شهد الرئيس السيسي عرضًا غنائيًا بالمظلات، خلال الفعاليات، عُرض فيه شعار «تحيا مصر»، وشعار منتدى شباب العالم، وأيضًا أعلام مصر.

السيلفي يسود في الحفل الختامي

الشباب المشاركون في النسخة الرابعة حرصوا على توثيق هذه الذكرى، من خلال التقاط الصور «السيلفي» بكاميرات هواتفهم الذكية.

فيلم تسجيلي عن النصب التذكاري

كما شهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا عن تصميم النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، وأطلق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، في ختام الفعاليات.

السيسي يمازح فتاة: مابنخافش

وبعد انتهاء الفيلم التسجيلي، مازح الرئيس السيسي شابة تدعى «سالي» شاركت في الفيلم، وتحدثت عن معاناتها في الظهور أمام الناس، وقال لها: «لسة قلقانة!.. مابنخافش ولا نقلق أبدًا، والشباب هو المستقبل والأمل والحلم، وربنا يديكم الصحة ويوفقكم.. بكرة قدامكم».

الظهور الثاني لإيمان الحصري

وقدمت الإعلامية إيمان الحصري، الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، وهذا يعتبر الظهور الإعلامي الثاني لها بعد أزمتها الصحية، حيث سبق وقدمت حفل افتتاح طريق الكباش.

يذكر أن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، انطلقت يوم الاثنين الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، كما اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.