السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن الإنسانية في ختام منتدى شباب العالم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان «ألوان حقيقية» يتحدث عن الإنسانية التي تجمع كل البشر، رغم اختلاف العقائد والعادات بين الشعوب، وذلك خلال فعاليات ختام منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في نسخته الرابعة.

حفل ختام منتدى شباب العالم

وانطلقت فعاليات الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم، منذ قليل، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أقيمت فعاليات المنتدى من 11 إلى 13 يناير الجاري، وشهدت العديد من الجلسات التي ناقشت العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.