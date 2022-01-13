ممثلة كوريا الجنوبية لـ«الوطن»: منتدى شباب العالم نموذج يحتذى به

أشادت ممثلة كوريا الجنوبية في منتدى شباب العالم يون هيسون، بالقضايا التي تناولها المنتدى وخصوصا أوضاع ما بعد جائحة كورونا، مشيرة إلى أن إلقاء منتدى شباب العالم الضوء على قضية الجائحة بتخصيص جزء من الثقافة والفن للتوعية بمخاطرها، إضافة إلى الجلسات التي من شأنها التقريب بين الناس من خلال القوة الناعمة، كان لها دور مهم على مدار الأيام الماضية.

ممثلة كوريا الجنوبية: نقدر دور مصر لاهتمامها بتبادل الثقافات دون عوائق

وأضافت يون هيسون، وهي مدير مشروعات جامعة كوريا لتعليم الطلاب من البلدان النامية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نقدر دور الحكومة المصرية لاهتمامها بشأن تبادل الثقافات التي لا تعرف أي عائق، ولا يمكن التغاضي عن أهميته وتأثيره على المستقبل فالمنتدى نموذج يحتذى به».

وأكدت أنه على الرغم من التحديات التي تواجه العديد من البلدان بسبب وباء كورونا، لكن لا يزال بإمكان الفن والثقافة مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم في جميع المجالات بما فيها الموسيقى والدراما، مشيرة إلى أن الثقافة الكورية الجنوبية تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم.

وتابعت يون هيسون بأن فيروس كورونا كان بمثابة صدمة كبيرة للثقافة والفن في جميع أنحاء العالم، لكن بفضل المنصات الرقمية تمكن العالم من التواصل، مشيدة بتقديم المنتدى لنماذج رائعة من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ يوم الاثنين الماضي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أقيمت فعاليات المنتدى وشهدت العديد من الجلسات التي ناقشت العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.