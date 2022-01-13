الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإبراشي: لم أتقاض جنيها أثناء علاجه

قال الدكتور شريف عباس، استشاري أول أمراض الكبد والجهاز الهضمي، والطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي، إنه لم يتقاض جنيهًا واحدًا في أثناء علاجه للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، كما أن الأدوية التي وصفها للإعلامي كلها مسجلة في وزارة الصحة ومصرحة ومتداولة في الصيدليات، «هو فيه حاجة اسمها حباية سحرية؟ هو أنا هخترع علاج؟ كل ده هيبان في التحقيقات، مفيش حاجة من العلاج من خارج مصر، كل العلاج الذي أخذه الإبراشي كان عاديًا جدًا، ده دواء متوافر في كل الصيدليات».

الإبراشي أصر على البقاء في المنزل لآخر لحظة

وأضاف «عباس»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» عبر بث مباشر، أن الإعلامي الراحل قدير أصر على البقاء في المنزل لآخر لحظة، «من كتر ما أصدقاؤه راحوا المستشفى وماتوا مكانش عاوز يروح المستشفى خالص، بس أنا اتصلت ليه بأستاذ كبير كان بيثق في كلامه وكلمته قدامه ونصحه بالذهاب فورًا للمستشفى»، موضحًا أنه هو من تقدم لنقابة الأطباء وطلب منهم التحقيق معه في ملابسات وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، بعد اتهامه من أسرة الراحل بالتسبب في ذلك.

ذهبت لنقابة الأطباء وطلبت التحقيق معي بمحض إرادتي

وأشار الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي، إلى أنه ذهب للنقابة بإرادته وطلب منهم فتح تحقيق، «إدوني ميعاد النهاردة وروحت، واستنينا حد من الطرف الثاني اللي هو الشاكي ييجي مجاش، كلمنا سمير صبري اللي مقدم البلاغ عشان ييجي يحضر التحقيق مجاش وقال مش جاي، قالولي هنديك ميعاد تاني تيجي فيه وهيبلغوني بيه»، موضحًا أن هناك نظاما محترم وراقي في النقابة للتحقيق مع الأطباء.