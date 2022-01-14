معلومات عن عاصفة «السيتوكين» مؤشر بداية تليف الرئة

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن المقصود بعاصفة السيتوكين، التي تعتبر أحد المؤشرات لبداية تلف الرئة للمريض، خاصة المصابين بكورونا «كوفيد- 19»، موضحا أنها عبارة عن نشاط مناعة الجسم بقوة، بعد اليوم الثامن من الإصابة بالفيروس: «العاصفة لو جادت شديدة، والمريض لم يحصل علي مضادات للالتهابات ضد التليف، ممكن يحصل تليف، وهي بداية مؤشر تليف الرئة لو أتت قوية»، هي رد فعل الجهاز المناعي للجسم لدخول الفيروس.

هناك أشخاص لديهم عوامل خطورة يحتاجون لتدخل أدوية مضادة للالتهابات

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك بعض الأشخاص الذين لديهم عوامل خطورة، يكون العلاج محتاج تدخل أسرع من خلال أدوية مضادة للالتهابات، كالكرتيزون من أجل منع التليف الرئوي، مضيفا أن عوامل التليف للرئة، تختلف من شخص لشخص، كعوامل الخطورة المتمثلة في الأمراض الأخرى وغيرها، بجانب أن هناك أجسام تستجيب للتليف.

التليف يأتي من خلال رد فعل الجسم

وأضاف أن التليف يأتي من خلال رد فعل الجسم، سواء بالدخول للمرض أو الانتهاء، مشيرا إلى أنه في حالات كورونا، يكون انتشار المرض في الجسم في اليوم الثامن من الإصابة، وأن المريض إذا لم يحصل على مضادات للالتهابات، ستؤدي إلى تليف الرئة.

يجب التوجه للطبيب عند الشعور بأي أعراض

وتابع، أنه يجب علي المواطنين حال الشعور بأي أعراض للمرض، التوجه الطبيب المختص، لإجراء الفحوصات والإشاعة المقطعية، والتحاليل اللازمة، التي تثبت الإصابة من عدمها، مع تجنب الحصول على أي أدوية دون استشارة الطبيب، منعا لحدوث أي مضاعفات خطيرة، تضر بصحة الإنسان.