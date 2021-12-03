أستاذ بقصر العيني يحذر من تربية الحمام في المنزل: أحد أسباب تليف الرئة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن مرض تليف الرئة «مرض مش لطيف»، لافتا إلى أن هناك أكثر من نوع من تليف الرئة من ضمنه «تليف رئة ثانوي»، بمعني إصابة شخص بمرض في الرئة يشفى منه، إلا أنه يترك آثارا بتليف ثانوي في الرئة.

موافي: مرض تليف الرئة «مش لطيف»

وأوضح «موافي» خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، أن التليف في الرئة عبارة عن وجود أنسجة ليفية تتعرض للتليف، مستطردًا أن هناك نوعا من الإصابة في الرئة وهو «تليف أولي»، موضحا أن تليف الرئة أحد أسبابه تربية الحمام في المنزل، إذ يصب البعض بالتليف في الرئة بسبب تربيته في المنزل.

أسباب سخونة الجسم المتكررة

من ناحية أخرى كشف الدكتور حسام موافي، عن أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مبالغ فيه، على فترات متقطعة، قائلا إن ارتفاع حرارة الجسم بشكل لافت يستوجب الذهاب إلى مستشفى الحميات، مشيرا إلى أن السبب قد يكون ناتج عن مرض حمى البحر الأبيض، وهو من الأمراض المناعية النادرة.

وأفاد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني بأن حمى البحر الأبيض مرض مناعي بسبب التهاب ذاتي، ليس بفعل فاعل أو فيروس، مؤكدا أن الأشخاص الذين يعانون من سخونة الجسم المتكررة مع المغص والسعال، وألم أمام القلب، أو في الصدر، من المرجح أن يكونوا مصابين بحمى البحر الأبيض.

وأضاف أن حمى البحر الأبيض ليست مشكلة كبيرة ولها تحليل جيني، موضحا أن طبيب المناعة يستطيع علاج هذا النوع من الحمى.