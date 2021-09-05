4 عوامل تسبب تليف الرئة بعد التعافي من كورونا.. «العب رياضة ومتدخنش»

لا تتوقف مضاعفات فيروس كورونا وآثاره على الإصابة به، وربما تمتد حتى بعد التعافي منه، حيث تؤثر الإصابة بفيروس كورونا سلبا على الرئة فيما بعد وقد تؤدي إلى تليفها، نتيجة التأثير على وظائفها خلال الإصابة.

أسباب التليف الرئة ليست كورونا فقط

قال الدكتور ياسر مصطفى، أستاذ أمراض الصدرية بجامعة عين شمس لـ«الوطن»، إن فيروس كورونا يسبب العديد من المضاعفات سواء عند الإصابة أو عقب الشفاء من الفيروس، مشيرا إلى أن تليف الرئة يحدث نتيجة المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا على المدى الطويل، وينتج نتيجة حدوث خلل بالرئة والتأثير على وظائفها.

وأشار «مصطفى» إلى أنه لا توجد أسباب واضحة تؤدي إلى تليف الرئة بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن توجد بعض العوامل التي قد تساهم في الوصول إلى تليف الرئة بعد الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل في:

المرحلة العمرية للمريض

يلعب عام السن دورا كبيرا في الإصابة بتليف الرئة بعد كورونا، وكلما زاد العمر زادت فرصة تليف الرئة بعد الإصابة بفيروس كورونا.

نقص المناعة

يعد جهاز المناعة الحارس الأول لتصدي لأي فيروسات أو بكتيريا دخيلة على الجسم، وكلما كان الجهاز المناعى ضعيفًا يؤدي إلى نسبة زيادة المضاعفات المصاحبة لفيروس كورونا سواء قبل الإصابة أو بعد الإصابة بالفيروس.

الأمراض المزمنة

أصحاب الأمراض من أكثر الفئات التي تتعرض للإصابة بتليف الرئة بعد الإصابة بفيروس كورونا، وأصحاب أمراض السكر والقلب والضغط أكثر الفئات تأثرا بتليف الرئة.

التدخين

التدخين يؤدي إلى تليف الرئة حتى لو لم تكن هناك إصابة بفيروس كورونا، وتتزايد الأعراض في حالة التدخين مع وجود مضاعفات الفيروس كورونا.

السمنة

السمنة واحدة من كثر العوامل التي تؤدي إلى التليف الرئة عقب الإصابة بفيروس كورونا.

نصائح لتجنب الإصابة بتليف الرئة

ونصح أستاذ الأمراض الصدرية، جميع المصابين بفيروس كورونا، يجب الذهاب لاستشارة طبيب متخصص عقب الشفاء من الإصابة لتجنب تليف الرئة، مع عدم الإفراط في التدخين، وعدم تناول وجبات تزيد من وزن الجسم، مع ضرورة ممارسة الرياضة.