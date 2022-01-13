مفيد فوزي يكشف حقيقة تدهور صحته بسبب فيروس كورونا: شائعات وأكاذيب

تصدر المحاور مفيد فوزي، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ زعم البعض أنّ الأخير أصيب بفيروس كورونا، وذلك بعد أيامٍ قليلة من هجومه على الفنان عمرو دياب.

«فوزي»: إصابتي بفيروس كورونا أكذوبة

ومن جهته، كشف المحاور مفيد فوزي، لـ«الوطن»، حقيقة إصابته بفيروس كورونا، في ضوء طمأنة الجمهور بشأن حالته الصحية، وأوضح أنّه بصحة جيدة ولم يُصب بأي مكروه، «الكلام المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات وأكاذيب، وأنا أقضي وقتي بشكلٍ طبيعي».

مفيد فوزي يُثير الجدل بهجومه على عمرو دياب

وكان المحاور مفيد فوزي، أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهوره في لقاء تليفزيوني، وشن هجومًا حادًا على الفنان عمرو دياب، مُعتبرًا إياه بأنه «بيطلع مع بنت حلوة وحضوره اجتماعي فقط، ولكن لا صوت له، ولا أسمعه، ولم يشارك في أي شيء قومي متعلق بالبلد، هو عضلات وظريف وحضور اجتماعي».

مفيد فوزي يحرج مذيعة: «انتي موقفتليش ليه؟»

كما تسبب مُفيد فوزي، في حرجٍ شديد للمُذيعة، في بداية الحلقة، عندما سألها عن أسباب عدم وقوفها واستقباله فور دخوله الاستديو قبيل انطلاق الهواء، حيث قال: «لما دخلت الاستوديو كان ينبغي تقفي للترحاب بي ، ليس لاني ذلك الاسم الكبير ولا صاحب الشهرة، ولكن لأني من آباء المهنة، ولكن يغفر لكي صغرك وهدوئك ولبسك الملائكي ولكن كنت سأصبح أكثر سعادة إذا وقفتي للترحاب بي».

وشهد الأسبوع الأخير إصابة عدد كبير من مشاهير الفن بفيروس كورونا، وآخرهم إدوارد، ومنة بدر تيسير، ومديحة حمدي، وتامر هشام، ودوللي شاهين، وعبدالرحمن أبو زهرة، والمطربة شذى، ونجلاء بدر، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد كيلاني.

وأعلن اليوم الإعلامي عمرو أديب، وكذلك الفنانة هنا الزاهد، تعافيهما من فيروس كورونا.