عوامل تليف الرئة الناتج عن الإصابة بكورونا.. رئيس صدر القصر العيني يوضح

كشف الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة القاهرة، عن العوامل المؤدية لتليف الرئة سواء الجزئي أو الكلي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أنّ تلك العوامل تختلف من شخص لآخر ولا يوجد معيار رئيسي أو وقت محدد يتم من خلاله معرفة وقت محدد تتليف فيه الرئة، مضيفاً أنّ العوامل متمثلة في المناعة والتكوين الجيني و نسب الإصابة والإستجابة والتماثل للعلاج واكتشاف المرض المبكر فضلا عن الاستجابة للتعليمات والإرشادات الخاصة بالطبيب .

صدر قصر العيني: كورس علاج كورونا محدد بجدول زمني

وأضاف رئيس قسم الصدر بالقصر العيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النتائج المترتبة على تليف الرئة تتوقف على نسب الإصابة: «هناك شخص يصاب بتليف في جزء صغير و آخر يصاب بالتليف في كامل الرئتين، بجانب رد الجهاز المناعي لجسم الإنسان سواء بالعنف أو البطء»، لافتًا إلى أنّ هناك عدد من العوامل يتبعها الأطباء في تشخيص كورونا لمعرفة تأثير الإصابة على الرئة، أبرزها، التشخيص من خلال طلب أشعة مقطعية على الصدر بعد اليوم الثامن من ظهور الأعراض للمرض، لافتا إلى أنّ الإصابة بفيروس كورونا من الأمراض المحدد علاجها وفقاً لجدول زمني.

عوال تليف للرئة تختلف من شخص لآخر

وتابع أنه لا يوجد متوسط ووقت محدد لمعرفة فترة تليف الرئة، مشيراً إلى أن التليف يتوقف أيضا على جهاز المناعة وقوة رد الفعل التي قد تؤثر سلبًا وتؤدي إلى إنتكاسة المريض: «أحيانا يكون رد فعل الجهاز المناعي لدى الإنسان قوي مما يؤثر على صحته بالسلب و يدمر الأعضاء، فأحيانا نستخدم مثبطات لتقليل مناعة الشخص حتى تكون هناك إستجابة للأدوية».