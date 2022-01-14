وزير الشباب: تعديلات في قانون الرياضة ستحدد المسار الفترة المقبلة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهم في الحكومة اتفقوا على تغيير بعض المواد في قانون الرياضة، التي ستحدد المسار في الفترة المقبلة، ومجلس الوزراء وافق على هذه التعديلات، وذهبت إلى مجلس النواب، ومن المقرر أن يبحثه.

وأضاف «صبحي»، في لقاء مع برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، مساء الخميس، أن المصريين متفوقين في الألعاب الفردية «لأن اللاعب فريق»، والوزارة أيقنت أهمية هذا، ووضعت أسس واستراتيجيات كبيرة.

دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة

وعن دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة، أشار إلى أن الوزارة تشارك فيها حيث هناك 1028 مركزا للشباب، بين الإنشاء، والتطوير والتحديث، وبعد المراجعات، وصلت إلى 987 مركزًا، ورؤية الوزارة أن تكون مراكز الشباب تنموية في جميع بيئات المجتمع المصري، وهي تعتبر «مراكز خدمة مجتمعية»، وتخدم الأسرة والتثقيف، وليس الرياضة فقط.

وأشار إلى أنهم أطلقوا مشروع «نادي السكان» مع الأمم المتحدة، وأيضًا مشروع «نادي الفتاة والمرأة»، داخل مراكز الشباب، وأيضًا أندية الابتكار والعلوم، مشددًا على أن تغيير الثقافة حول مراكز الشباب يساعد في تنمية المجتمع المصري، مشددًا على أن هناك اهتمامًا كبيرًا بوجود منظومة متكاملة لمركز الشباب في أي قرية، وهذه تعتبر خطوة تنموية كبيرة.

توصيات منتدى الشباب

أما بالنسبة لتوصيات منتدى شباب العالم، فأشعار إلى أن كل نسخة من المنتدى تكون مناسبة للوقت الذي تنعقد فيه، وتوصياته تكون تكليفا لمجلس الوزراء للعمل عليها، وهذا أمر عملي جدًا، و«التوصيات بتتنفذ»، وأهمها هو التكليف بتنظيم مؤتمر المناخ في مصر، إضافة إلى إعمار مناطق الصراع، وهذا تكليف خارج مصر، وهي كلها تكليفات عملية وقوية.

وشدد على أنهم سيعدون برامج تنموية وتعليمية في مسألة التنوير وقبول الآخر، لافتًا إلى أن هناك موضوع آخر نوقش في المنتدى وهو حقوق الإنسان والتي حدثت فيها طفرة كبيرة.