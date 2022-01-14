سمية الخشاب: الزواج نظام اجتماعي فاشل.. «أنا كده ملكة ومش هكررها تاني»

أكدت الفنانة سمية الخشاب، أنها لا تنتوي الزواج مرة أخرى، «مش عايزة أتجوز تاني، أنا كده ملكة، وبالنسبة لي الجواز نظام اجتماعي فاشل، مبفكرش في اللي فات، ولا اللي جاي، عايشة الحاضر ودي أحلى حاجة في الحياة، أنك تعيشي اللحظة».

وكشفت سمية الخشاب خلال لقائها مع أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، عن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة فيمن تتزوجه، «يكون طيب ولطيف ولذيذ وغني وكريم ومحترم وأعمى».

شائعة حدوث مشكلة محمد رمضان وزوجته

ونفت سمية الخشاب، ما تردد عن تسببها في وقوع مشكلة بين محمد رمضان وزوجته، بعد مسلسل «موسى»، مؤكدة أنها ترتبط بعلاقة صداقة مع محمد رمضان، لكنها لم تتعرف على زوجته، ولم تأتي فرصة للتعرف عليها حتى الآن.

كما نفت ما تردد عن تحويلها للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية، بسبب منشوراتها على موقع «تويتر»، مؤكدة أن ذلك لم يحدث، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن التريند، لكن التريند هو الذي يبحث عنها.

أغاني المهرجانات لطيفة ولذيذة

وعلقت سمية الخشاب، على قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف أغاني المهرجانات، مطالبة بأن يكون شكل الأغنية المصرية جيد، وآلا تسيئ بعض الأغاني للفن المصري، «كلنا معاه في الحتة دي، وفكرة أني أوجه الشباب الجديد وأعلمهم وأقولهم ميقولوش الكلام ده، والكلمات الهابط ممنوع، الأغاني ميكونش فيها كلمات مسفة، وفيه حقيقي أغاني صعب تسمعيها».

وتابعت: «المهرجانات لطيفة ولذيذة، وبترقص، وطاقة ايجابية، ومعظمنا بيحب يسمعها في الأفراح أو لما بنصحى عاوزين نفرفش الصبح، ونسمع حاجة لايت، بس منسمعش ألفاظ مش حلوة».