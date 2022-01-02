أبرز تصريحات سمية الخشاب.. ورسالتها لـ بيكا: كمل تعليمك حتى لو هتروح كتاب

علقت الفنانة سمية الخشاب على قرار نقابة المهن الموسيقية بتقنين وضع مطربي المهرجانات، ووقف 19 منهم عن الغناء وإقامة الحفلات في مصر حتى اجتياز الاختبارات القادمة للنقابة.

سمية الخشاب: أنا مع قرار هاني شاكر بوقف مطربي المهرجانات

وقالت سمية الخشاب خلال لقاء تليفزيوني: «تقييمات الفنان الرائع هاني شاكر نقيب الموسيقيين دايما عايزه الرقي والكلمة الحلوة، وأنا معاه مش ضد دا خالص، لأن بدل ما الناس بتحبنا وتتأثر بينا، وإحنا قدوة ليهم، نقول كلمة دمها خفيف ولذيذة».

وتابعت: «وطالما أن المهرجانات الموسيقى بتاعتها راقصة والانرجي بتاعتها عالية، وبيحبوها، اختار كلمة حلوة، وأبقى ذكي وضربت عصفورين بحجر، معلمش الولاد أنهم يقولوا كلام مبتذل، أو أربط فكرة المهرجانات الشعبية بالكلام الوحش، ليه؟ الناس طول عمرها بتحب الأغاني الشعبية، والمهرجانات نوع من الأغاني الشعبية».

سمية الخشاب: حمو بيكا لو مثل هينجح بعفويته

كما تحدثت عن مطرب المهرجانات حمو بيكا واستعادت ذكريات لقائها به، قائلة: «أنا بحب حمو بيكا جدا وجه اتصور معايا وقت ما كنت بصور الأغنية مع عمر كمال وقاله دي بنت بلدي، حمو بيكا طيب وعنده حضور وعفوي، ولو مثل هينجح جدا، بعفويته ودمه الخفيف».

الخشاب توجه رسالة إلى حمو بيكا: كمل تعليمك

وحرصت على توجيه رسالة له كما دعته إلى استكمال تعليمه، فتابعت: «بس أنا بديله نصيحة من صديقته وبنت بلده سمية بقوله حمو انت محتاج بس إنك أنت تكمل تعليم، محتاج انك تتعلم ودا مش عيب، فيه ناس عندها أربعين وخمسين سنة وبيتكلمواأنا لحد دلوقتي بتعلم وأقرأ كتب جديدة وافهم حاجات جديدة عشان ازود إدراكي، وأفهم أنا عايشة في الحياة ليه، حتى لو هتروح كتاب».

كما تطرقت للحديث عن انفصال أحمد الفيشاوي عن ندى الكامل، موضحة: «ندى الكامل طيوبة جدًا ولذيذة وأنا كنت خايفة عليها، قولتلها شوية نصايح ومبسوطة أنها سمعت النصايح، ولما انفصلت انفصلت بطريقة راقية جدًا، في احترام متبادل وفي انفصال بشكل كويس وخدت حقوقها، وأنا مبسوطة إنها وصلت للحاجة اللي هي كانت عايزه تعملها».

وعن ظهورها خلال 2021 في مسلسل موسى فقط خلال السباق الرمضاني، أشارت إلى أنها استغلت وجودها في المنزل بتعلم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، وقراءة الكتب.