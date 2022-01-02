سمية الخشاب: «عايزة أتجوز نجار.. وأبدأ يومي بالرقص»

قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها لا تعشق السهر أو الخروج في رأس السنة، وأنها دائما ما تحب المكوث في المنزل مع أسرتها، لافتة إلى أن عام 2021 كان أحد أجمل سنوات حياتها على الإطلاق، «مجموع رقم 2021 هو 5 وده رقم فردي، وأنا بتفاءل بالأرقام الفردية، واكتسبت خبرات كتير واتعلمت حاجات كبيرة أوي في 2021».

الخشاب: «بدأت أتعلم السوشيال ميديا وإزاي أتعامل مع جمهوري»

وأضافت «الخشاب»، خلال استضافتها ببرنامج «كلام الناس»، والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنها وخلال العام الماضي ظهرت في مسلسل «موسى» فقط، واستغلت وجودها في المنزل بالتعلم، «بدأت أتعلم السوشيال ميديا وإزاي أتعامل مع جمهوري، وقريت كتير وذاكرت كتب واستفدت كتير الصراحة».

وأوضحت أنها لا ترى بأنها ناقصة لتنتظر أحدا ليكملها، وفي حال أتى شخص ما فما هو إلا نجم في سمائها، وإذا رحل فما أجمل السماء وهي صافية، «أنا مش مستنيه حد، ومستمتعة بكينونتي وذاتي، وطول الوقت فيه عرسان، ولما بيسألوني عايزة تتجوزي أيه أقولهم نجار، لأني بحب النجارة جدا وبحب أعيش وسط الطبيعة».

سمية الخشاب: أديت نصايح كتير للطلبة في كل المجالات

وأكدت أنها من تدير صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها بنفسها، مفندة: «أنا أديت نصايح كتير للطلبة في كل المجالات، والطلاب بقوا بيغيروا من بعض، والعلاقة بيني وبينهم لذيذة، وبقولهم لما تزهقوا وتتعبوا سيبوا الكتب وقوموا ارقصوا لأن فيه طاقة إيجابية».

وتابعت: «أنا بحب الرقص أوي، ودايما برقص وأبدأ يومي بالرقص، ولو فيه طاقة سلبية كبيرة جوايا بعيط، وبعدين بطلت أسمع أغاني حزينة وبسمع الأغاني المفرحة، ووقت الشتا بحب أسمع ياني وبحب شيرين وصوتها، وشيرين قوية وهتعدي وطول الوقت لازم يكون فيه أمل».