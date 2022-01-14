برودة شديدة.. انخفاض جديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار

انخفاض شديد في درجات الحرارة تشهده كل الأنحاء بدءا من اليوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها حول حالة الطقس الأيام المقبلة، أنه من المتوقع أن يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق، ونرصد من خلال السطور التالية حالة الطقس وسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، والمصاحبة لانخفاض درجات الحرارة، والتي جاءت كالتالي:

حالة الطقس وسقوط الأمطار الأيام المقبلة

الجمعة 14 يناير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 40 : 50 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، كما يكون هناك أمطار خفيفة ماء بنسبة 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 15 يناير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% : 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 16 يناير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الإثنين 17 يناير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 16 11

الإسكندرية 15 11

وادي النطرون 15 11

طنطا 16 11

شبين الكوم 16 10

دمنهور 15 11

بلطيم 16 12

مطروح 15 12

السلوم 15 12

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 17 10

الزقازيق 16 11

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 17 11

السويس 17 11

العريش 15 10

رفح 15 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 04

نويبع 20 16

طابا 19 14

كاترين 15 01

الطور 22 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 21 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 17 08

أسيوط 17 07

سوهاج 19 08

قنا 19 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 09

إدفو 24 09

أبو سمبل 25 11

الوادي الجديد 25 05

شلاتين 25 13

أبو رماد 25 13

حلايب 24 14

رأس حدربة 23 14