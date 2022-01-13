تفاصيل حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة.. نشاط رياح وأمطار على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها اليوم، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة، وتحديدا في الفترة من غدٍ الجمعة 14 يناير 2022، حتى الأحد 16 من الشهر ذاته، مشيرة إلى وجود بعض الظواهر الجوية التي تنتشر في العديد من المناطق ومختلف أنحاء البلاد من أمطار ورياح.

وتوجد موجة برد يشعر بها الجميع الآن، ويبدو أنها قد تستمر وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية، فطقس غد الجمعة، وفق التوقعات، سيكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والوجه البحري بشكل عام، أما في شمال الصعيد فسيشعر المواطنون هناك أيضا بطقس مائل للبرودة، بينما تخف حدة البرودة على جنوب الصعيد ومحافظة جنوب سيناء فيشعر المواطنون هناك بطقس مائل للدفء.

طقس السبت شديدة البرودة ليلا

أما في ساعات الليل، فبحسب توقعات خبراء الطقس سيكون شديد البرودة على مجمل المناطق والمحافظات، مع تحذيرات بوصوله لحد الصقيع في بعض المناطق بوسط سيناء وشمال الصعيد حيث محافظات الأقصر وأسوان وقنا.

وسيكون مصاحبا لموجة البرد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة وفق بيان الأرصاد، مع توقعات أيضا بتساقط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، يصاحبها حالة من النشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء أيضا.

ويشهد طقس السبت وفق بيان الأرصاد، تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 15 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 16 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.