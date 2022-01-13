رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ في البحيرة

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، في بيان، برفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة، وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد المحافظة استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد وأعضاء غرفة العمليات، حيث تتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقي كافة شكاوى المواطنين والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تطرأ.

عقد غرف عمليات فرعية

ويأتي بالتزامن مع ذلك، انعقاد جميع الغرف الفرعية بالمراكز وانتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس السيئ خلال الساعات القادمة.

رفع تراكمات المياه

هذا ومع تعرض بعض مراكز المحافظة اليوم لموجة من الأمطار انتشرت على الفور كافة المعدات والأطقم للتعامل الفوري ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين وسط انتظام الحركة المرورية وتكثيف حملات متابعة المعديات النهرية ووقفها أثناء سقوط الأمطار والرياح الشديدة وكذا متابعة انتظام عمل محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وصفايات الأمطار.

سقوط أمطار

كانت قد شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما ازدادت شدة الأمطار على المدن الساحلية «ادكو، رشيد، المحمودية» وسط هبوط رياح شديدة على مختلف أرجاء المحافظة وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تضرب عددا من المحافظات طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.