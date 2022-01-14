تخريج 40 متدربا على مهن التفصيل والسباكة والأجهزة المنزلية بالمنوفية

نظمت مديرية القوى العاملة بالمنوفية حفل تخريج 40 من المتدربين ممن أنهوا تدريبهم بمركز التدريب المهني بمدينة أشمون على مهنتي «التفصيل والخياطة، والأجهزة المنزلية»، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتحسين مستوى حياة المواطنين لا سيما في المجتمعات والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان لرفع وتطوير كفاءة ومهارة العامل المصري.

ممثلو المصنع يثنون على جهود الوزارة

وتسلم علي حامد الزقم، مدير المديرية، شهادات إتمام التدريب بنجاح على المتدربين، وذلك بحضور ممثلين عن أصحاب الأعمال والمصانع والشركات، وهم عن مصنع الحناوي للملابس الجاهزة، ومصنع رودي تكس للملابس الجاهزة، ومصنع كايرو فاشون للملابس الجاهزة بمدينة أشمون.

وأثنى ممثلو المصانع والشركات على الجهود التي تبذلها الوزارة لتأهيل الشباب للمنافسة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة، وعرضوا فرص العمل المتاحة لديهم والمزايا المتوفرة، مبدين استعدادهم لاستيعاب كل الأعداد الراغبة في العمل وتوفير كل المزايا والتسهيلات.

حضور الحفل

حضر الحفل إبراهيم مشحوت، مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية، ومحمود زيدان مدير منطقة عمل منوف، والمهندس إبراهيم القباني مدير مركز التدريب المهني بأشمون، ومصطفى كحلي مدير التدريب المهني بالمديرية، وسمر عادل مدير مركز التدريب المهني بمنوف، ونادية لطفي السقا مدير مكتب التشغيل، وعبدالفتاح السيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وياسر خليف مدير مكتب التفتيش العمالي بأشمون.