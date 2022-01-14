القوى العاملة: صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، استكمال مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 1005 عمال غير منتظمين من المسجلين لديها، بواقع مليون و502 ألفاً و 500 جنيه، فضلا عن منح أخرى لـ67 ألفًا و357 جنيهًا لـ 58 عاملاً من المسجلين، وتسليم شهادة أمان لـ 150 عاملًا من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

ولفت الوزير إلى أنّ المديرية عينت 150 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 144 من راغبي العمل، وتوفير 49 فرصة عمل.

استخراج 14 شهادة قياس مستوى المهارة

ووفقا لبيان صحفي، أشار الوزير إلي أنّ المديرية قامت باستخراج 14 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، تلقت الوزارة 30 شكوى عمالية، وتم إحالة 3 شكاوى للقضاء، و27 شكوى ما زالت قيد البحث والدراسة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية، في تقرير للوزير إن المديرية نفذت حملة للتفتيش على 213 منشأة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر منشأة مخالفة، وعقد 6 ندوات توعية للعاملين حضرها 61 عاملًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية نفذت حملة للتفتيش على 99 منشأة، وإعادة التفتيش على 85 منشأة، أسفرت عن تحرير 23 محضراً، والقيام بحملتي تفتيش وتنظيم 5 ندوات توعية، و13 قياس ميدانية، وبحث شكوتين.

أما في مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من التدريب المهني لـ 15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني، والانتهاء من دورة تدريبية بجمعية الرعاية المتكاملة لمرضى السرطان «مركز الداخلة»، لـ 15 متدربة، ودورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة وحدات الطاقة الشمسية لـ 15 متدربًا، ومهنة المشغولات اليدوية بجمعية اللواء صبيح بمركز الفرافرة لـ 15 متدربة، إلى جانب الانتهاء من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ 15 متدربًا ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، فضلاً عن بدء تنفيذ دورة على مهنة التفصيل والحياكة، والتوصيلات الكهربائية لـ18 متدربًا ومتدربة بقرية الجزائر ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك».

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تم متابعة 150 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.