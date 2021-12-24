إليسا تهنئ جمهورها بعيد الميلاد: «خلوا هالمناسبة للصلاة لتكون أيامنا أحلى»

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مع جمهورها ومتابعيها، معبرة عن سعادتها بقرب الاحتفال بالعيد بعد الظروف الصعبة التي مرت بها الفترة الماضية.

إليسا تعبر عن فرحتها بقرب الاحتفال بالعيد المجيد

وكتبت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات الشهير «تويتر»، قائلة: «شو حلو العيد لما رغم كل الظروف الصعبة، بيلاقي الإنسان حالو مبسوط بالحد الأدنى، وعنده أمل وسعادة بقلبة».

إليسا تهنئ جمهورها بالعيد المجيد

كما وجهت التهنئة لجمهورها، مضيفة: «كل سنة وأنتم بخير، وخلوا هالمناسبة تكون بشكل أساسي للصلاة، وتكون أيامنا الجاية أحلى، عيد ميلاد مجيد للجميع».

إليسا تحيي حفلا في الرياض بمشاركة الشاب خالد

وكانت إليسا قد أحيت مؤخرا حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وشاركها الحفل الفنان الجزائري الشاب خالد، على مسرح «محمد عبده أرينا» الذي يستوعب 18 ألف مشاهد، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها، كما عبرت عن سعادتها بإحياء هذا الحفل عبر حسابها بموقع «تويتر».

إليسا تستعد لحفلها الغنائي في أبو ظبي للاحتفال برأس السنة الجديدة

كما تستعد خلال الأيام القادمة لإحياء حفلا غنائيا ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2022، في جزيرة المارية بأبو ظبي يوم الجمعة 31 من ديسمبر المقبل.

وكانت أعلنت ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، حيث نشرت بوستر الحفل، وعلقت عليه قائلة: «هذا هو ذلك الوقت من العام مرة أخرى الذي ننسى فيه مشاكلنا، ونستعد لاستقبال العام الجديد ونحن مليئين بالأمل والمرح، هذا العام هنحتفل في جزيرة المارية مين هيكون موجود هناك معايا».