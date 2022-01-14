«مصر للطيران» تنظم رحلات مباشرة إلى «الخارجة» بالوادي الجديد الأحد

في إطار توجيهات الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بتقديم كل التسهيلات اللازمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين محافظات مصر، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، قررت الشركة الوطنية مصر للطيران تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه من منطلق الدور القومي الذي تقوم به الشركة الوطنية مصر للطيران فقد تقرر تشغيل رحلات مباشرة بين مطار القاهرة ومطار الخارجة بالوادي الجديد، اعتبارًا من 16 يناير الحالي بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا يوم الأحد، بطراز الإيرباص A220-300، وذلك لخدمة أبناء محافظة الوادي الجديد وتنشيط الحركة السياحية ودعم مناخ الاستثمار بالمحافظة.

زيادة عدد الرحلات إذا زاد الطلب

ومن المقرر زيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى «الخارجة» مع تزايد الطلب على السفر للوادي الجديد.

ويمكن لمسافري مصر للطيران شراء التذاكر من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو مركز خدمة العملاء 1717 في مصر أو من خلال مكاتبها ووكلائها حول العالم.