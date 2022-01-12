أكاديمية مصر للطيران تجدد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة

نجحت أكاديمية مصر للطيران، في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على التدريب الفني لصيانة الطائرات، وذلك استمرارا للنجاحات والاعتمادات الدولية العديدة التي حصلت عليها أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

ثقة دولية في مصر للطيران

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنّ حصول الأكاديمية على تجديد اعتماد الوكالة الاوروبية لسلامة الطيران، يعكس الثقة الدولية في شركة مصر للطيران ومنظومة التدريب بها، ويجذب المزيد من العملاء، متمنيا مزيدا من النجاح المثمر للأكاديمية في مجالات التدريب المختلفة.

إشادة بنظام الجودة ومستوى التدريب والإمكانيات التكنولوجية

من جانبه، أكد الطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أنّ وفد الوكالة الأوروبية الذي تفقد الأكاديمية لتجديد الاعتماد، أشاد بنظام الجودة ومستوى العملية التدريبية والإمكانيات التكنولوجية المتاحة بها.

يذكر أنّ الأكاديمية أضافت في الفترة الأخيرة إلى قدراتها التدريبية، تدريب المهندسين على طرازي الإيرباص A320 NEO، A220، لتحقق الأكاديمية القدرة على تغطية الاحتياجات التدريبية الفنية للطرازات العاملة بأسطول شركة مصر للطيران للخطوط، ومختلف الشركات العربية والأفريقية والأجنبية.