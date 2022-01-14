ختام منتدى شباب العالم.. السيسي يكرم الفاعلين عالميا ويصدر التوصيات

شهد الخميس، ختام فعاليات النسخة الرابعه لمنتدى شباب العالم، التي امتدت خلال الفتره من 10 إلى 13 يناير 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته.

وأقيم الحفل الختامي، في النصب التذكاري لاحياء الإنسانية «الميموريال»، الذي افتتحه الرئيس خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينه شرم الشيخ عام 2018، ليكون بمثابة رسالة خاصة للإنسانية، إذ اجتمع 195 فنانا يمثلون 195 دولة مختلفة على أرض مصر، لنحت نصب تذكاري للقلوب البشرية، ليعيدوا بفنهم إحياء الإنسانية التي نسعى إليها.

فيديو يلخص فعاليات المنتدى وعرض «سكاي دايف»

شهد الحفل الختامي، عرض فيديو يلخص فعاليات المنتدى هذا العام، كما استمتع الحضور بمشاهدة عرض «سكاي دايف» مبهر زين سماء «الميموريال» فضلا عن عرض ثلاثه افلام تعبر عن قيم السلام والحوار والابداع هو فيلم القلوب وفيلم عن مشروع النصب التذكاري للانسانيه وفيلم الوان حقيقيه وعرض «الشادو شو»، كما تم تقديم فقره غنائيه بمصاحبة فرقة الدرون شو».

كما كرم الرئيس، مجموعة من نماذج الشباب الملهمة حول العالم، وهم: مايلنين وانج - كندا/ الصن، وتسنيم قنديل- السعودية وكلاريس آيكي- الكاميرون، وسالي عبد الخالق- مصر ومحمود عبد المجيد- مصر ورابي جويا- السنغال وكارولينا تورنسي- أمريكا/ الأرجنتين وكاليب أنوبيل- غانا ودينا أيمن- مصر وأميناتو تراوري- مالي وروبرت ميلر- الولايات المتحدة الأمريكية ومحمد حسن- مصر.

السيسي يلقي كلمة في ختام الحفل

وفي ختام الحفل، ألقى الرئيس، كلمة بعث من خلالها رسالة من مصر للعالم، دعا فيها إلى استنهاض العزائم، وإنفاذ الإرادة للضمير الإنساني، لتحقيق البناء والتنمية، وأن ننحي الصراعات جانبًا، ونمتلك القدرة على إدارة اختلافنا من أجل أن يظل العالم باقي، ينبض بالحياة، ومفعم بالإنسانية.

توصيات النسخة الرابعة من منتدى الشباب

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس توصيات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم كالآتي:

- إعلان العام 2022، عامًا للمجتمع المدني، إذ تنشئ إدارة المنتدى، والجهات والمؤسسات المهنية في الدولة، منصة حوار فعالة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

- تكليف إدارة المنتدى، بتفعيل مبادراتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة، مع التوسع في إشراك القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركات التنمية في هذه المبادرة.

- تكليف إدارة المنتدى، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم، للمشاركة الفوريه في إجراء الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين، المقرر انعقادها بمدينه شرم الشيخ.

- تكليف رئاسه مجلس الوزراء، بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية، لتحقيق امتدادا أفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر، في إطار المسؤولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي.

- تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب، بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والأفريقي، لتطوير مهاراتهم لمواجهة المتغيرات الناجمة عن جائحة كورونا، والصراعات الحالية، وفي مقدمتها تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا.

- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الروئ والأفكار، على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة، لتمثل هذه النتائج، رؤية استشرافية للدولة، تجاه كل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام.

- تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة، بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى، للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

- تكليف رئاسة مجلس الوزراء، بالتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها ذات الصلة، بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.