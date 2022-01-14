تزامنا مع متحور أوميكرون.. طريقة الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

يهتم عدد كبير من المواطنين بالحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، خاصة مع انتشار متحور كورونا «أوميكرون» بين عدد كبير في عدد من الدول المختلفة الفترة الأخيرة، حيث أوضحت منظمة الصحة العالمية أن المتحور مثير للقلق، ويكون بنسبة أكبر لمن لم يجر تطعيمهم ضد الفيروس.

وفي هذا الإطار نصحت منظمة الصحة العالمية الجميع بالحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية، للتقليل من انتشار فيروس كورونا في مختلف الدول وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتستمر الدولة في تفعيل خطة الحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية من لقاح كورونا لرفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، في بيان للوزارة، أن المواطن لا يحتاج للتسجيل مرة أخرى للحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية من اللقاح.

إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

حيث ترسل وزارة الصحة المصرية رسالة للمواطنين الذين حصلوا على اللقاح من 6 أشهر أو أكثر، لأخذ الجرعة التنشيطية بعد أخذ جرعتين لمختلف اللقاحات أو لقاح جونسون جرعة واحدة، وليس شرطا أن تكون الجرعة الثالثة من نفس نوع اللقاح الذي أخذه المواطن من قبل.

وبعدها يقوم المواطن بالتوجه للمكان المكتوب في الرسالة لتلقي اللقاح في الموعد المحدد لذلك، دون تسجيل، على أن يتم ذلك من خلال بيانات منظومة اللقاحات التابعة لوزارة الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة في منشور لها على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أنه يمكن أن تحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح من خلال ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنظيف الأيدي.

الصحة: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية

يذكر أن وزارة الصحة أكدت على ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، ومع ذلك شددت على ضرورة التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، نظرا لأهميتها في الحفاظ على المناعة المرتفعة ضد الفيروس ومتحور أوميكرون، خاصة لمن هم عرضة للإصابة بالفيروس وحدوث مضاعفات.