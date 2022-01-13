المركزي: «أوميكرون» أثر على سوق العملات الأجنبية.. والدولار يصعد 0.05%

صعد مؤشر الدولار بنسبة طفيفة خلال الأسبوع المنصرم، بنسبة 0.05%، مدفوعا بالدعم المقدم للعملة من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر الماضي، والذي أظهر مسارا أكثر حدة لتشديد السياسة النقدية.

أداء قوي للدولار منذ بداية الأسبوع

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، بدأت العملة الأمريكية تداولاتها خلال الأسبوع المنتهي بأداء قوي، فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.57%، مدفوع بدعم التوقعات الخاصة برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة عدة مرات على مدار العام الجاري.

فيما يتوقع الكثيرون أن تجيء نسب رفع الفائدة على الدولار بمعدلات تفوق المخاوف بشأن ارتفاع زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.

فيما أفاد تقرير «المركزي» عن أداء الأسواق العالمية على مدار الأسبوع، أنَّ مؤشر الدولار عكس المكاسب التي تحققت في بداية الأسبوع، وجاءت بيانات للوظائف غير الزراعية مخالفة للتوقعات بشكل كبير، ولكن بقية البيانات في تقرير الوظائف الأمريكية بدت قوية بما يكفي لاستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في مساره التشديدي.

«الإسترليني» يرتفع بنسبة 0.41%

وعلى مستوى العملات الأوروبية، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة 0.41%، على خلفية ضعف الدولار الأمريكي يوم الجمعة، فيما أظهر مسح أجراه بنك إنجلترا، أن الشركات تخطط لزيادة الأسعار بنسبة 5% خلال عام 2022.

فيما انخفض اليورو قليلاً، بنسبة تصل إلى 0.09%، على خلفية قوة الدولار الأمريكي بشكل عام على مدار الأسبوع وارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، على الرغم من قراءات مؤشر أسعار المستهلكين المرتفعة التي يبدو أنها ذات تأثير ضئيل على السوق.

فيما تراجع الين الياباني بنسبة 0.42% حيث يستعد المستثمرون لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا، مع وصول الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 5 سنوات مقابل الين الياباني يوم الثلاثاء.

مؤشر عملات الأسواق الناشئة يتراجع 0.14%

وعلى صعيد سوق عملات الاقتصادات الناشئة، فقد تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة بشكل طفيف خلال تداولات الأسبوع المنتهي، لينخفض بنسبة 0.14%.

وعند النظر إلى العملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، سنجد أن معظم العملات قد تراجعت خلال تعاملات الأسبوع.

وكانت الليرة التركية الأسوأ أداءً ، حيث تراجعت بنسبة (-4.08%)، مسجلة خسائر في كل يوم من أيام الأسبوع ما عدا يوم الإثنين.

وجاء تراجع العملة نتيجة للطلب الملح من المستثمر التركي على العملة الأجنبية وسط ارتفاع معدل التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.

وكان الروبل الروسي ثاني أسوأ أداءً هذا الأسبوع، حيث انخفض بنسبة (-1.42%)، لتتراجع العملة بذلك إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2021 نتيجةً لعدم الاستقرار السياسي في الدولة المجاورة لها "كازخستان".

كما أدت نتائج المفاوضات شديدة الأهمية بين روسيا والدول الغربية حول أوكرانيا إلى إثارة قلق المشاركين في الأسواق. وعلى الرغم من ذلك، حقق الروبل مكاسب خلال جلسات تداول يومي الخميس والجمعة، ليعوض بذلك جزءًا من خسائره السابقة على خلفية انحسار العنف في دولة كازخستان.

وارتفع البيزو التشيلي بنسبة (+2.82%) بعدما أظهرت البيانات أن معدل صادرات الدولة من النحاس قد ارتفع إلى 21.9% في ديسمبر، وعلى خلفية البيانات الصادرة في بداية الأسبوع والتي أظهرت استمرار ارتفاع النشاط الاقتصادي بشكل مفاجئ في نوفمبر.

كما صعد الفورنت المجري بنسبة (+2.79%)، حيث جاءت العديد من البيانات الاقتصادية الواردة من البلاد أقوى مما كان متوقعًا.