عملاق الشرقية يتلقى لقاح كورونا.. والمحافظ يوجه برعايته صحيا

تلقى المواطن محمد شحاتة عبد الجواد، المقيم بمركز ومدينة الحسينية، المعروف إعلاميا بـ«عملاق الشرقية»، الذي يعاني من تضخم في الجسم والنمو، نتيجة خلل في الغدة النخامية، الحاصل على عدة أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، لقاح كورونا المستجد، خلال استقبال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية له، بمكتبه اليوم.

محافظ الشرقية يكلف برعاية المواطن

يأتي الاستقبال، تنفيذا لتكليف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتوفير كل الاحتياجات اللازمة للمواطن، أذ وجه وكيل الوزارة، بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية له.

وكيل صحة الشرقية يوجه بتطعيم المواطن

واطمأن وكيل الوزارة على الحالة الصحية له، موجها الفريق الطبي بمركز تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بديوان مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بسرعة تطعيم محمد شحاته عملاق الشرقية بلقاح كورونا، واستخراج الشهادة المعتمدة له، مع اتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفا أن وزارة الصحة، خصصت الموقع الإلكترونى من هنا، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.