الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. هل تحمي من الإصابة بـ«أوميكرون»؟

صنفت منظمة الصحة العالمية، متحور «أوميكرون» الذي انتشر بشدة في بعض الدول خلال الفترة الأخيرة، على أنه متحور مثير للقلق، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يجرِ تطعيمهم ضد الفيروس، لذا نصحت كافة الجهات بالحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وفي هذا الصدد، رصد موقع Verywellhealth، عددًا من النصائح التي يجب اتباعها بعد التطعيم بالجرعة الثالثة التعزيزية، وفقا لتصريحات الدكتورة جاكلين كوربيكس، المدير الطبي لاستجابة كوفيد 19 بمقاطعة إلينوي الأمريكية، التي أكدت أن التطعيم لن يحمي الشخص تماما من الإصابة بمتحور «أوميكرون»، موضحة أنه في بعض الحالات الأقل شيوعًا قد يخترق المتحور الجسم.

الإصابة بالمتحور بعد تلقي الجرعة الثالثة أمر وارد

بينما قال الدكتور المتخصص في الفيروسات والأوبئة ماثيو بي كورونمان، إن الإصابة بالمتحور بعد تلقي الجرعة الثالثة أمر وارد وليس بعيدا، وذلك رغم قدرة الجرعة الثالثة على تقليل خطر الإصابة بمتحور «أوميكرون».

ماذا يفعل الشخص عند إصابته بكورونا بعد تلقيه الجرعة الثالثة؟

كما قدم المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، نصائح حال إصابة الشخص بكورونا بعد تلقيه الجرعة التنشيطية من اللقاح، أهمها البقاء في المنزل لمدة 5 أيام، منعًا لانتقال العدوى للآخرين، مع ضرورة طلب المساعدة الطبية في حال تفاقم الأعراض.

نصائح ضرورية بعد الحصول على الجرعة الثالثة

- الجلوس في المنزل وعدم الخروج.

- تجنب السير في الأماكن المزدحمة دون ارتداء الكمامة.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء التعامل مع الآخرين.

- الحفاظ على غسل اليدين بالماء الجاري والصابون.

- استخدام معقم اليدين في حال لمس أي شئ.

- تناول الأطعمة المقوية للجهاز المناعي.

- شرب كمية وفيرة من المياه والمشروبات المفيدة للجسم.