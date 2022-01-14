استكمال تركيب الأنترلوك بحي غرب أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تركيب الانترلوك بعدد من الشوارع والحارات الضيقة بحي غرب أسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحه مفوضة من بنك الإستثمار الأوروبي حيث يشرف علي ادارتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرية الإسكان لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للامكانات المتاحة مؤكداً على استمرار تجميل وتطوير المناطق والشوارع الجانبية وتحديداً الضيقة لأنها لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية وإضفاء المظهر الجمالي لها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه جاري تركيب بلاط الانترلوك في حارات بمنطقه عزبه الطرح بجوار المدرسة الاسلامية وحارة المغربي من سوق الخضار خلف المدرسه الخيرية عقب رفع كافة المخلفات والمعوقات وتمهيد وتسوية تلك الشوارع وفرش تربة بهذه المنطقة وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتركيب والشوارع الضيقة بالحي خاصة مع صعوبة رصفها بالطرق التقليدية لافتاً إلى توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المستمرة بمتابعة أعمال التطوير والتجميل والمرور الدوري والإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة مشيراً إلى العمل على تطوير المنطقة وإضافة رونق ومظهر جمالي وايضا تسهيل الحركة علي المواطنين للتنقل ضمن أولويات تطوير الحي.