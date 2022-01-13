رئيس جامعة أسيوط يوافق على احتساب مادة القانون الإداري غياب بعذر

وافق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على الطلبات المقدمة له من عدد 74 طالبا من طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق وذلك بشأن احتساب مادة القانون المدني الإداري غياب بعذر حفاظاً على حقهم في الحصول على تقدير.

ويأتي ذلك بعد عدم تمكن الطلاب من دخول لجنة الامتحان أول أمس الثلاثاء، 11 يناير 2022؛ وذلك بسبب عدم استخراجهم بطاقة جامعية سارية للعام الدراسي الحالي، معلنا كذلك عن سداد الرسوم الدراسية لهم جميعاً خصماً من صندوق التكافل الطلابي من أجل سرعة استخراج البطاقة الجامعية الجديدة وذلك حتى يتمكنوا من الانتظام في أعمال الامتحانات.

مد فترات العمل لاستخراج البطاقات الدراسية

وأصدر رئيس الجامعة توجيهاته لكافة الكليات بضرورة تواجد الموظفين المختصين ومد فترات العمل وذلك من أجل مساعدة الطلاب في الإسراع بإجراءات استخراج البطاقات الدراسية سواء بالسداد الشخصي أو عن طريق التقدم لمكتب المساعدات الطلابية حتى تتمكن الجامعة من السداد بدلاً عن الطلاب غير القادرين، موجهاً كذلك دعوته إلى الطلاب غير المطعمين بسرعة التوجه إلى أقرب نقطة طبية داخل الجامعة للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يُعد شرطاً أساسياً لاستخراج البطاقة الجامعية.

سداد مصروفات نحو 31 ألفا و300 طالب وطالبة

وكشف رئيس الجامعة عن تلقيه اليوم، تقريرا من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يوضح تولي الجامعة هذا العام الجامعي الحالي 2021 /2022 سداد المصروفات كلياً أو جزئياً لنحو 31 ألفا و300 طالب وطالبة وذلك خصماً من صندوق التكافل الطلابي، وهو ما بلغ قيمته حتى الآن أكثر من 4 مليون جنيه ونصف.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، في بيان، أنه جاء في مقدمة المستفيدين من الدعم طلاب كلية الحقوق والتي بلغ عدد المستفيدين منها من دعم صندوق التكافل الطلابي نحو 5560 طالبة وطالبة بمبلغ مالي تجاوز أكثر من 700 ألف جنيه، تلاها كلية الخدمة الاجتماعية حيث تم دعم نحو 5310 طالب وطالبة وتخصيص مبلغ تجاوز 410 ألف وذلك لدعم سداد مصروفات الطلاب، وهو ذات الأمر في كلية الآداب والتي انتفعت بنحو 689 ألف جنيه وذلك لدعم مصروفات نحو 5150 طالب وطالبة.