النيابة تأمر بحبس طالبين بجامعة أسيوط انتحل أحدهما صفة الآخر في الامتحان

أمر المستشار مدير نيابة أول أسيوط بحبس كلا من الطالب «ع.ج.م»، طالب، بإعدادي كلية هندسة، وصديقه «ر.ص.ع»، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لقيام الأول بانتحال صفة صديقه المتهم الثاني «ر.ص.ع»، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، وذلك من أجل أداء امتحان اللغة الإنجليزية بكلية التربية الرياضية بدلاً عنه.

اكتشاف الواقعة

وأعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، في وقت سابق عن ضبط طالب بإعدادي كلية هندسة يدعى «ع.ج.م» انتحل صفة صديقه «ر.ص.ع» الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، وذلك من أجل أداء امتحان اللغة الإنجليزية بكلية التربية الرياضية بدلاً عنه.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أنه تم اكتشاف الأمر داخل اللجنة، وتم إبلاغ الجهات المختصة، حيث أوضح طالب الهندسة خلال التحقيق أن صديقه طلب منه أداء امتحان اللغة الإنجليزية بكلية التربية الرياضية بدلاً منه، وذلك لمستواه الجيد في اللغة الإنجليزية، هذا وتم إحالة الأمر للنيابة العامة التي أمرت بحبس الطالبين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير.