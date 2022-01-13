بدء التقديم في مشروعات تطوير التعليم العالي والفني بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن بدء التقديم في مشروعات تطوير التعليم العالي، والتعليم الفني، والأنشطة الشبابية والرياضية الممولة من الاتحاد الأوربي، من خلال برنامج Erasmus+، والذي يقدم في مرحلته الجديدة 2021-2027 العديد من برامج التعاون الدولي خارج الاتحاد الأوربي، وهو ما يعكس حرص إدارة الجامعة على تهيئة المناخ العلمي والبحثي، لمختلف الباحثين والأكاديميين، على نحو يساعدهم في ملاحقة التطور العلمي العالمي، وفتح مجالات جديدة للدراسات والأبحاث الدقيقة والمتباينة، داخل الجامعة وخارجها.

شراكة دولية بين مؤسسات التعليم العالي

و في السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرنامج يعد أبرز البرامج التي تم إتاحتها للتعاون الدولي خارج الاتحاد الأوربي، وهي برامج دعم وتمويل إنشاء درجات الماجستير المشتركة، وبرامج دراسية، يقوم بتنفيذها والإشراف عليها، الشراكة الدولية بين مؤسسات التعليم العالي، ومشروع تطوير التعليم العالي، ويهدف إلى تحديث وإصلاح مؤسسات ونظم التعليم العالي، ومشروعات تطوير التعليم الفني، تهدف إلى تطوير التعليم الفني، من خلال تطوير نظم وأساليب تعلم جديدة، وربط مؤسسات التعليم الفني بالقطاع الخاص، ودعم التبادل، بالإضافة إلى دعم أهمية مؤسسات ونظم التعليم والتدريب المهني، في البلدان التي لا ينطبق عليها برنامج (Erasmus+) وإمكانية الوصول إليها ومدى استجابتها، بوصفها محركا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ومشروع اتفاقيات ثنائية للتبادل الأكاديمي بين الجامعات المصرية والأوربية، يهدف إلى عملية تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الدول، وأن تكون فترة التدريب جزءًا من برنامج دراسة الطالب، ومشروع دعم وتمويل تصميم التدابير، ويهدف برنامج إيراسموس موندوس (وهو النسخة العالمية من برنامج إيراسموس الأوروبي)، إلى تعزيز الجودة في التعليم العالي، من خلال المنح الدراسية والتعاون الأكاديمي.

ومشروع تحفيز التدريس والبحث بشأن الاتحاد الأوروبي، يقدم برنامج جان مونت التميز في التدريس والبحث في مجال دراسات الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم، ومشروع برنامج دعم قدرات الشباب، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم التعليم وعملية التنقل، والأنشطة الهادفة إلى زيادة قدرة منظمات الشباب في البلدان الشريكة التي ينطبق عليها برنامج دعم قدرات الشباب، ومشروع برنامج دعم القدرات الرياضية ويهدف إلى دعم الأنشطة والسياسات الرياضية، كوسيلة لتعزيز القيم، بالإضافة إلى أنها تعد أداة تعليمية لتعزيز التنمية الشخصية والإجتماعية للأفراد، وبناء مجتمعات أكثر تماسكا، وبرنامج تنقل الشباب والعمال الشباب ويهدف إلى تجميع الشباب من مختلف البلدان للتبادل والتعلم خارج نظامهم التعليمي الرسمي.

رابط التقديم

وأضاف الدكتور جمال بدر منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، أنه يمكن الاطلاع على الرابط التالي للتقديم، والتعرف على أهم الإرشادات والتعليمات المطلوبة:

https://ec.europa.eu/info/ funding-tenders/opportunities/ portal/screen/programmes/eplus 2027