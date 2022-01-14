أوقاف أسيوط: غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ تعليمات خطبة الجمعة

شكل الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة في خطبة الجمعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتنبيه على عدم تجاوز الوقت المقرر للخطبة، والالتزام بالموضوع المحدد من قبل الوزارة.

وتتشكل الغرفة برئاسة الدكتوى عاصم محمود قبيصي، وعضوية كل من، الدكتور عيد علي خليفة، مدير الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر، والشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير الدعوة والمراكز الثقافية، والشيخ ناصر محمد السيد، مدير مكتب المتابعة، ومديري الإدارات الفرعية كل في إدارته.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أنه جرى التأكيد على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، ومتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الالتزام بموضوع ووقت خطبة الجمعة.

لا تهاون مع أي مقصر في أداء واجبه الوظيفي

وشدد الشيخ «قبيصى»، على أنه لا تهاون مع أي مقصر في أداء واجبه الوظيفي، مؤكدا على أن الفترة القادمة تتطلب التفاني في العمل وعدم التهاون أو التقصير في أداء الواجب الوظيفي، وعلى جميع العاملين بمديرية أوقاف أسيوط الالتزام التام بتعليمات الوزارة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

حملة للمرور على المساجد

وفى سياق متصل، ترأس الدكتور عاصم محمود قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، لجنة مكبرة للمرور على المساجد للتأكد من انتظام العاملين والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلامات التباعد بين المصلين، ورافقه خلال الجولة كلا من الدكتور عيد علي خليفة وكيل المديرية، والشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير الدعوة، والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة.

تعليق جميع الأنشطة الدعوية

وشدد وكيل الوزارة، على استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ، مشددا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

وأكد وكيل الوزارة، على عدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، واستمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة في غير أوقات الصلاة، والالتزام الكامل بموضوع ووقت خطبة الجمعة وفقا للتعليمات، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة.