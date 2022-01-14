اندلاع حريق في مصفاة نفط بالكويت للمرة الثانية في 3 أشهر وإصابة 10 عمال

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، إن حريقا اندلع في الكويت أثناء أعمال صيانة في مصفاة نفط رئيسية، اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 10 عمال، 5 منهم إصاباتهم خطيرة.

ويعد هذا هو ثاني حريق يندلع في مصفاة ميناء الأحمدي للنفط في الكويت في أقل من ثلاثة أشهر، ففي أكتوبر الماضي، أفادت شركة النفط الكويتية باندلاع حريق في المنشأة، حيث عانى بعض العمال من استنشاق الدخان بينما جرى علاج آخرين من حروق طفيفة.

وقالت الشركة، إنه جرى نقل 5 أشخاص لتلقى العلاج في مستشفى قريب، واثنين آخرين بحروق متوسطة، فيما تلقى آخرون العلاج في عيادة بالموقع.

الحريق اندلع في وحدة تسييل غاز خارج الخدمة

وتابعت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع في وحدة تسييل الغاز وكانت خارج الخدمة لأعمال الصيانة، وأضافت أن الحريق جرى إخماده وأن العمليات في المصفاة لم تتأثر لأن الوحدة المتضررة كانت خارج الخدمة بالفعل.

وجرى بناء المصفاة للتعامل مع 25000 برميل من النفط يوميا لتزويد السوق المحلية الكويتية بشكل أساسي بالبنزين والديزل، وخضعت المنشأة مؤخرا لعملية توسعة لتقليل انبعاثاتها وزيادة قدرتها إلى 346 ألف برميل يوميا.

وتمتلك الكويت، التي يبلغ عدد سكانها 4.1 مليون نسمة، سادس أكبر احتياطيات نفطية معروفة في العالم.