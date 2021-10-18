شركة البترول الوطنية الكويتية: حريق بمصفاة الأحمدي وجار السيطرة عليه

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، نشوب حريق في وحدة إزالة الكبريت المتبقي في مصفاة الأحمدي صباح اليوم الإثنين، دون وقوع أي إصابات، مؤكدة أن فرق الإطفاء تجرى حاليًا التعامل مع الحريق.

فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع الحادث

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»، أنه فور حدوث الحريق تم عزل الوحدة وجميع الخطوط المؤدية لها، ولا تزال فرق الإطفاء بالمصفاة تتعامل مع الحادث.

وأكدت شركة البترول الوطنية الكويتية، عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير والتسويق المحلي بالحريق، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.

ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، اليوم الإثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتًا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.