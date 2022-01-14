«طلعت» يكشف تفاصيل الاستخدام الأكثر عدلا للذكاء الاصطناعي بمنتدى الشباب

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الذكاء الاصطناعي يعتمد على إدخال كل البيانات التي تخص مختلف الأعراق والأديان للأجهزة، ففي منتدى شباب العالم جرى استعراض تجربة قاضي في دولة غربية يستعين بمنظومة الذكاء الاصطناعي لكي تساعده في اتخاذ قرارات الإفراج عن المتهمين في قضايا الحبس الاحتياطي.

وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين ياسر عبدالستار ودينا فكري: «تبين أن البرنامج يتخذ دوما قرارا باستمرار الحبس لعرق معين، وحدث ذلك لأنّ كل البيانات المدخلة على المنظومة في هذا العرق كانت سلبية تؤكد أنهم سيهربون في حال الإفراج عنهم».

نحو استخدام أكثر عدلا للذكاء الاصطناعي

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ اخلاقيات الذكاء الاصطناعي كانت تقتضي إدخال كل الأعراق والأجناس حتى يتخذ القاضي قرارا أكثر عدلا، مشيرًا إلى أن مصر دولة رائدة في هذا المجال وتترأس مجموعة في الاتحاد الأفريقي وأخرى في اليونيسكو لوضع ميثاق لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي قبل أن تمضي الإنسانية قدما في استخدام هذه التقنية في المزيد من التطبيقات.

الجانب الإيجابي من جائحة كورونا

وأردف أن جائحة كورونا كان لها جانبا إيجابيا وهي دفع المواطنين نحو استخدام التكنولوجيا والإقبال عليها، بعد ان كان البعض مترددًا من استعمالها، لأن الإنسان يتكيف على ما هو مُعتاد عليه ولا يرغب في التغيير دوما.

محو الأمية الرقمية

وأوضح، أنّه لا يمكن لجيل جديد التعامل مع التكنولوجيا ويستفيد مما تقدمه من مزايا ويطوعها لأهدافه ومصلحته إلا بمحو الأمية الرقمية والتعليم الرقمي، كما يجب أن يدرك الإنسان مخاطر التكنولوجيا ويحمي نفسه من مخاطرها.