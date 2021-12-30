مكرم: «اتكلم عربي» تحافظ على الهوية.. ونستخدم فيها الذكاء الاصطناعي

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنهم ليسوا ضد تعليم الأطفال للغات أخرى غير اللغة العربية، مشددة على أن الأطفال «ليهم عذرهم»، وليسوا ضد الانفتاح على ثقافات أخرى، ولكن في مبادرة «اتكلم عربي» تهدف إلى الحفاظ على الهوية المصرية.

بدأنا باللهجة العامية

وأضافت «مكرم»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، أنها في زياراتها للخارج وجدت بعض الشباب والأطفال لا يستطيعون فهمها عندما تتحدث باللغة العربية، وأيضًا عندما يأتي الأطفال إلى مصر لا يجيدون الحديث باللغة العربية، ولذلك يتعرضون لنوع من التنمر، وكل هذه الأمور دفعت الوزارة لإطلاق مبادرة للحديث باللغة العربية، وبدأت بالهجة العامية لكي لا ينفر الطلاب من اللغة العربية ويحبونها.

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن اللغة العربية ثرية وقريبة إلى القلب، وبها بعض الكلمات لا يمكن ترجمتها للغات أخرى، مثل عبارة «سبحان الله»، أو «خطوة عزيزة»، لافتة إلى أن هذا مجهود وزارة كاملة وفريق كامل، حيث إن الوزارة عمرها 7 سنوات فقط، والفريق استطاع أن يعمل بنجاح وإصرار وعزيمة وإيمان ومحبة لكي لا تُلغى الوزارة مرة أخرى.

تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي

وكشفت أن المبادرة قدمت تطبيقًا عبر منصات التطبيقات بتقنية الأندرويد، لتعليم الأطفال اللغة العربية باللهجة العامية، وأطلقت دار نهضة مصر هذا التطبيق كإهداء للمبادرة بثلاثة لغات، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، مشيرةً إلى أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا التطبيق لجذب أكبر قدر من الأطفال.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق تستهدف الفئة العمرية من 3 لـ 6 سنوات، ولاقى هذا التطبيق اهتمامًا كبيرًا من جميع الأسر المصرية في الخارج، واستغرق سنة كاملة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة التي يتعارف عليها الأطفال في الخارج.

وطالبت الأسر المصرية في الخارج باستخدام التطبيق لتمكين الأطفال من اللغة العربية للحفاظ على الهوية والقيم المصرية، مشددة على أن اللغة العربية قريبة من القلب وبها مفردات لا يمكن ترجمتها إلى لغات أخرى.