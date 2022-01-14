ماذا يفعل طالب الصف الأول الثانوي إذا خرج التابلت فجأة من الامتحان؟

يستعد طلاب الصف الأول الثانوي لامتحانات الفصل الدراسي الأول، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء الامتحانات يوم 22 يناير الجاري، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل، ويتخوف الطلاب من أداء امتحانات «التابلت».

وتحرص المدارس خلال تلك الفترة على إرسال التعليمات الخاصة بالامتحانات للطلاب، لطمأنتهم بشأن استخدام التابلت، ويتساءل الكثير من الطلاب حول النتائج المترتبة على عدم الدخول لسيستم من خلال التابلت أثناء أداء الاختبارات.

ونوضح من خلال هذا التقرير الإجابة على تساؤلات طلاب الصف الأول الثانوي، وفق تعليمات المدارس للطلاب الخاصة بامتحانات التابلت، كالتالي:

ماذا يفعل الطالب حال تعذر الدخول على السيستم لأداء الامتحان؟

عندما يقوم طالب الصف الأول الثانوي بالدخول للموقع الخاص بالامتحانات من جهاز التابلت الخاص به، قد يواجه مشكلة في الدخول للسيستم، وحال حدوث ذلك، يقوم الطالب بتكرار محاولات الدخول للسيستم الخاص بالامتحانات لمدة 20 دقيقة.

وحال عدم قدرة الطالب على الدخول بعد تلك المدة، يطلب من المراقب أن يقوم بأداء الاختبار ورقيا بالكامل، نظرا لعدم قدرته على الدخول للسيستم الخاص بالامتحان.

محاولة الدخول للسيستم مرة أخرى

إذا استطاع الطالب الدخول لموقع الامتحان وبعد مرور مدة من الزمن خرج التابلت من السيستم، يقوم الطالب بمحاولة الدخول مرة أخرى للامتحان، وحال عدم قدرته على الدخول للامتحان مرة أخرى، يقوم الطالب بطلب تحرير محضر من قبل المراقب، وبعد تحرير المحضر يتم إرفاقه مع الجزء المخصص للامتحان ورقيا، لإثبات خروج التابلت من السيستم أثناء أداء الامتحان ليتم إثبات ذلك.