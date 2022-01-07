إجراء مهم قبل امتحانات الصف الأول الثانوي.. تعرف عليه

مع اقتراب الامتحانات، وجهت العديد من المدارس توجيهًا هامًا لطلاب الصف الأول الثانوي، بضرورة المتابعة للحصول على الأكواد الخاصة بالمواد، والتي يتم إدخالها على «التابلت» عند البدء في امتحانات الفصل الدراسي الأول، إذ خصصت وزارة التربية والتعليم كود خاص بكل مادة على حدى، يتم إدخاله على منصة الامتحان من «التابلت».

وأوضحت الكثير من المدارس في التنويه الذي وجهته لطلاب الصف الأول الثانوي خطوات الحصول على تلك الأكواد، والتي يتم إتاحتها قبل الامتحانات بيومين فقط، وجاءت تلك الخطوات كالتالي:

خطوات الحصول على أكواد المواد الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوي

- يتم جميع الأكواد الخاصة بالمواد من الوزارة في شيت واحد، ويُرسل للطالب على برنامج تنويهات الموجود على التابلت الخاص به.

- يجب على الطلاب أن يقوموا بمتابعة برنامج تنويهات، والتأكد من تسجيل دخول الطالب عليه قبل الامتحانات بيومين.

- يقوم الطالب بالدخول على برنامج تنويهات الموجود على التابلت بالرقم القومي.

- ثم يقوم الطالب بإدخال الكود الخاص به على برنامج تنويهات.

- كما يمكن الحصول على الأكواد أيضا من موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل يومين فقط أو فور إعلان وزارة التربية والتعليم عن إرسال أكواد المواد للطلاب من هنــــــــــــــــــــــا.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الموحد، ثم يتم الضغط على «تسجيل دخول».

- ثم يتم إدخال كلمة المرور نكتبها مع ملاحظة أن أول حرف (s) كابيتال، بعد ذلك تظهرالاستمارة التي قمت بتسجيلها من قبل أسفل الشاشة.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على «إظهار الأكواد»، لتظهر صفحة الأكواد بأعلاها بعض بيانات للطالب، وتتضمن الآتي «اسم المستخدم، الكود، كلمة المرور، الأكواد الخاصة بالمواد».

- يجب مراعاة أن هناك وقت محدد لاستخدام استمارة الاكواد تلك، فيجب على الطالب أن يقوم بتسجيلها في ورقة خارجية حتى يستطيع أن يصطحبها معه في الامتحانات.